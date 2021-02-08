Срок ареста главреда «Медиазоны» сокращен до 15 суток
Ранее Смирнову за нарушение правил проведения публичных мероприятий был назначен административный арест до 25 суток.
© Фото: пресс-служба Мосгорсуда
С 25 до 15 суток сокращен срок ареста главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Суд решил сократить наказание в виде административного ареста с 25 до 15 суток», - приводит РИА Новости слова сообщения.
Напомним, что в среду, 3 февраля, Смирнову был назначен административный арест сроком 25 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий.