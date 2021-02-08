Срок ареста главреда «Медиазоны» сокращен до 15 суток

С 25 до 15 суток сокращен срок ареста главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Суд решил сократить наказание в виде административного ареста с 25 до 15 суток», - приводит РИА Новости слова сообщения.

Напомним, что в среду, 3 февраля, Смирнову был назначен административный арест сроком 25 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий.