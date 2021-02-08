Сотрудник Росгвардии арестован по делу об убийстве экс-главы дагестанского села в отделе полиции. Такое решение принял Советский районный суд Махачкалы. Срок заключения под стражу - 2 месяца.

«Суд постановил избрать в отношении Курбанова Сулеймана Муслимовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 5 апреля 2021 года включительно», - сказала ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Бывшего руководителя села Новокули в Дагестане Абакара Капланова убили в одном из отделов полиции в Махачкале в субботу, 6 февраля. По данным СМИ, у него был неразрешенный конфликт с двумя росгвардейцами на почве земельных споров.

В республиканском СК позднее сообщили, что по подозрению в убийстве 34-летнего жителя задержаны двое сотрудников силовых структур, возбуждено уголовное дело.