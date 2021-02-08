ФРГ, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов.

МИД Германии объявил сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата. Об этом говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата», - говорится в заявлении МИД ФРГ.

Уточняется, что решение стало ответным шагом на «решение РФ от пятницы, 5 февраля 2021 года. Россия выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве».

Объявлен персоной нон грата и сотрудник генерального консульства РФ в Познани, сообщает МИД Польши.

«В ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата, МИД Польши принял сегодня, в соответствии с принципом взаимности и в координации Германией и Швецией, решение о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства России в Познани», - приводит РИА Новости слова сообщения.

В Швеции российского посла уведомили о том, что сотрудник посольства РФ должен покинуть страну. По словам главы МИД Швеции Анн Линде, это является «четким ответом на неприемлемое решение выслать шведского дипломата из РФ».

Ранее в МИД РФ назвали вынужденной мерой присвоение статуса персон нон грата сотрудникам генконсульств Швеции, Польши и Германии.