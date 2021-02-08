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Пингвинам Московского зоопарка устроили вечеринку с мыльными пузырями

Анна Назайкина
18:51 08.02.2021
В учреждении объяснили, что мыльные пузыри являются одним из многочисленных вариантов обогащения среды обитателей зоопарка.
© Видео: Московский зоопарк © Фото: Московский зоопарк
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Пингвинам московского зоопарка устроили пенную вечеринку. Об этом сообщает в пресс-служба зоологический парка.

В зоопарке объяснили, что, проживая на территории зоопарка, пингвинам на требуется охотиться, добывая пищу, прятаться или убегать от других животных, не нужно проявлять осторожность и ловкость, чтобы выжить.

«Многое из того, что составляет жизнь большинства животных в природе, к чему виды приспосабливались в течение веков эволюции, в зоопарке отсутствует. Животным скучно, если они не имеют возможности проявить свои уникальные видовые способности, они испытывают от этого дискомфорт», - говорится в сообщении.

Обогащение среды обитания животных, в которое входят игры, дополнительная коммуникация, новые запахи, а также новые предметы в вольере, является одной из главных задач киперов и зоологов, объяснили в учреждении.

«Мыльные пузыри - это один из многочисленных вариантов обогащения среды для наших обитателей. Папуанцы некоторое время наблюдали за ними, а потом стали бегать и лопать клювами», - рассказали в пресс-службе зоопарка.

В Московском зоопарке отметили, что для пингвинов мыльные пузыри не представляют опасности, но при этом служат для них прекрасным развлечением.

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