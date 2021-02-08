Ефремов подал кассационную жалобу на приговор

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, подал кассационную жалобу на свой приговор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

«Ефремов сообщил наблюдателям, посетившим его в столичном СИЗО «Водник», что он подал кассационную жалобу на свой приговор», - отметил Мельников.

Артист содержится в пятиместной камере следственного изолятора №5 Москвы. Именно в это СИЗО артист был помещен сразу после приговора.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов был этапирован из Белгородской исправительной колонии №4 в СИЗО Москвы для участия в следственных действиях.

Напомним, что артист был приговорен к восьми годам за смертельное ДТП, однако впоследствии Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года лишения свободы.