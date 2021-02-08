Голикова назвала условия для снятия ограничений по коронавирусу в РФ

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, будут действовать в России до тех пор, пока не будет вакцинировано 60% населения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в понедельник, 8 февраля.

«Еще раз хочу обратить внимание на необходимость соблюдения тех ограничительных мер, которые рекомендованы санитарной службой России, вплоть до формирования коллективного иммунитета», - сказала вице-премьер.

Голикова уточнила, что для формирования коллективного иммунитета прививку должны сделать около 68,8 миллионов россиян, без учета детей до 18 лет и переболевших коронавирусом граждан.

На данный момент в России произведено более восьми миллионов доз вакцин от коронавируса, действуют свыше 3,5 тысячи прививочных пунктов. По словам Татьяны Голиковой, в целом ситуация с заболеваемостью в стране стабилизируется. Темпы прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией заметно снизились в 29 регионах, добавила вице-премьер.

Ранее в оперштабе сообщили, что за минувшие сутки в России было выявлено 15 916 новых случаев заболевания коронавирусом - это минимальное значение с октября прошлого года.