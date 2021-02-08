Нетаньяху и Путин обсудили по телефону вопросы международной и региональной повестки дня

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили тему международной и региональной повестки дня, в первую очередь с учетом текущей обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, прежде всего в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке», - сообщили в Кремле.

Кроме того, сообщается, что стороны договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.