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Нетаньяху и Путин обсудили по телефону вопросы международной и региональной повестки дня

Анна Назайкина
18:00 08.02.2021
Президент РФ и премьер Израиля обменялись мнениями по актуальным вопросам.
Нетаньяху и Путин обсудили по телефону вопросы международной и региональной повестки дня
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили тему международной и региональной повестки дня, в первую очередь с учетом текущей обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, прежде всего в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке», - сообщили в Кремле.

Кроме того, сообщается, что стороны договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

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