Биткоин взлетел в цене, обновив исторический максимум

Курс биткоина превысил 44 тысячи долларов, установив новый исторический максимум. Причем стоимость криптовалюты в третий раз с начала 2021 года превышает максимальную стоимость. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

В частности, на 16.25 мск цена биткоина достигла отметка в 42 714 долларов, превысив на 10,12% предыдущий рекорд. Наряду с биткоином подорожала и вторая по капитализации криптовалюта Ethereum. За день она выросла в цене почти на 5% - до $1 702.

Биткоин обновил рекорд после объявления Tesla, которая сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США об инвестициях в эту криптовалюту в размере 1,5 миллиарда долларов. Как объяснили свое решение в американской компании, контролируемой Илоном Маском, они намерены инвестировать часть денежных средств в альтернативные активы, включая криптовалюту, золотые слитки и фонды, торгуемые на бирже.

Как пояснил автопроизводитель, компания «может приобретать и хранить цифровые активы время от времени или на длительный срок». Кроме того, в ее планах в ближайшем будущем начать принимать биткоин в качестве формы оплаты за производимые продукты. При этом в Tesla заверили, что все операции будет проходить «в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе».

Предыдущий рекорд биткоин поставил 8 января. Тогда стоимость криптовалюты достигла 41 950 долларов, однако уже через три дня она подешевела более чем на 20%.