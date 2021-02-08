Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Биткоин взлетел в цене, обновив исторический максимум

Светлана Иванова
17:47 08.02.2021
Цена биткоина достигла отметки в 42 714 долларов на фоне инвестиций компании Tesla.
Биткоин взлетел в цене, обновив исторический максимум
© Фото: Pixabay
Читайте нас на:

Курс биткоина превысил 44 тысячи долларов, установив новый исторический максимум. Причем стоимость криптовалюты в третий раз с начала 2021 года превышает максимальную стоимость. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

В частности, на 16.25 мск цена биткоина достигла отметка в 42 714 долларов, превысив на 10,12% предыдущий рекорд. Наряду с биткоином подорожала и вторая по капитализации криптовалюта Ethereum. За день она выросла в цене почти на 5% - до $1 702.

Биткоин обновил рекорд после объявления Tesla, которая сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США об инвестициях в эту криптовалюту в размере 1,5 миллиарда долларов. Как объяснили свое решение в американской компании, контролируемой Илоном Маском, они намерены инвестировать часть денежных средств в альтернативные активы, включая криптовалюту, золотые слитки и фонды, торгуемые на бирже.

Как пояснил автопроизводитель, компания «может приобретать и хранить цифровые активы время от времени или на длительный срок». Кроме того, в ее планах в ближайшем будущем начать принимать биткоин в качестве формы оплаты за производимые продукты. При этом в Tesla заверили, что все операции будет проходить «в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе».

Предыдущий рекорд биткоин поставил 8 января. Тогда стоимость криптовалюты достигла 41 950 долларов, однако уже через три дня она подешевела более чем на 20%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:15 В стране и мире
РФ объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве
14:48 В стране и мире
Видео
Путин назвал крупным научным успехом мировое лидерство России в создании вакцин от COVID-19
12:19 В стране и мире
Суд внес поправки в приговор футболисту Широкову
11:10 В стране и мире
В Минэнерго ответили на сообщения о росте оптовых цен на электроэнергию
09:42 В стране и мире
Видео
Снег и морозы: жителям ЦФО рассказали о погоде на предстоящую неделю
Популярное
Популярное
Видео
Кусали и лаяли: в Воронеже стая бродячих собак напала на школьницу
«Море дьявола»: как зарождалась тайна про Бермудский треугольник
Юрист рассказал, кто из пенсионеров получит повышенную пенсию в феврале
Ученый объяснил феномен «света в конце туннеля» перед смертью
Доктор Мясников назвал опасное лекарство в домашней аптечке
Видео
Синоптик рассказал, когда москвичам ждать «апогея похолодания»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.