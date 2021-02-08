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Туристы сняли на видео накрывшую их лавину

Светлана Иванова
17:13 08.02.2021
Телефон продолжил снимать, оказавшись под снегом.
© Видео: backcountrymiles, Instagram © Фото: backcountrymiles, Instagram
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Лавина засыпала туристов в горах Уинта в американском штате Юта. Инцидент произошел в субботу, 6 февраля. По данным издания The Daily Star, Майлз Пенроуз отправился в горы с братьями и друзьями. Молодые люди катались на снегоходах по заснеженным склонам, когда ощутили толчок. Сначала туристы решили, что начинается землетрясение, однако через несколько секунд заметили надвигающуюся на них снежную волну.

Удар стихии удалось снять на видео. На кадрах, которыми туристы поделились в соцсети, запечатлено, как лавина накрыла снимавшего на мобильный телефон и некоторых других членов группы. Причем устройство продолжило делать запись и после того, как попало в снежный плен.

Никто из группы туристов в итоге не пострадал, те, кому посчастливилось избежать разгула стихии, помогли выбраться остальным.

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