Путин рассказал, что миром будет править победитель в глобальном соревновании за технологии и знания

Владимир Путин рассказал, кто будет править миром. По словам президента России, лидером станет тот, что победит в глобальном соревновании за технологии и знания.

«Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут. Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества», - сказал глава государства на Совете по науке и образованию.

Президент отметил, что у России есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки. Также он поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития за счет кардинального изменения подходов к финансированию.

Ранее на том же совещании Путин назвал крупным научным прорывом мировое лидерство России в создании вакцин от коронавируса.