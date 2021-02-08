В стране и мире РФ объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве Тамара Астапенкова Сотруднику посольства предписано покинуть страну в течение 72 часов. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Россия объявила первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу персоной нон грата. Указанному сотруднику предписано покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. «Восьмого февраля посол Албании А. Газиони был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу», - говорится в сообщении. Уточняется, что российская сторона предприняла данный шаг в ответ на решение албанских властей «выслать из страны под совершенно надуманным предлогом» сотрудника российского посольства в Тиране. В сообщении МИД РФ отмечается, что действия албанской стороны рассматриваются как провокация перед выборами. Ранее сообщалось, что МИД Албании объявил российского дипломата персоной нон грата из-за нарушения карантинных мер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика