РФ объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве
Россия объявила первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу персоной нон грата. Указанному сотруднику предписано покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
«Восьмого февраля посол Албании А. Газиони был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу», - говорится в сообщении.
Уточняется, что российская сторона предприняла данный шаг в ответ на решение албанских властей «выслать из страны под совершенно надуманным предлогом» сотрудника российского посольства в Тиране. В сообщении МИД РФ отмечается, что действия албанской стороны рассматриваются как провокация перед выборами.
Ранее сообщалось, что МИД Албании объявил российского дипломата персоной нон грата из-за нарушения карантинных мер.