В «Яндексе» ответили на жалобы о сбое в работе сервисов

В «Яндексе» прокомментировали сообщения о сбое в работе некоторых сервисов. В компании телеканалу «Звезда» сообщили, что кратковременные сложности в четырех городах России испытывает только «Яндекс. Драйв».

«Мы работаем над их устранением. Тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, мы автоматически перерасчитаем и компенсируем стоимость поездки. Все остальные сервисы "Яндекса" работают в стандартном режиме без каких-либо проблем», - отметили в пресс-службе.

Ранее пользователи пожаловались на некорректную работу сайта, почты и сервиса «Яндекс. Деньги». По данным Downdetector, сбой произошел во многих городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.