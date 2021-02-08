По всей России открылись выставки рассекреченных документов о преступлениях нацистов

В России сразу в 63 регионах открылись выставки рассекреченных фотографий и документов, свидетельствующих о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. Торжественное открытие масштабного проекта состоялось в главном здании следственного комитета в Москве.

В экспозициях представлены свидетельства карательных операций и массового уничтожения мирного населения. В ходе работы было обнаружено более семи тысяч документов, рассказывающих о страшных преступлениях нацистов.

Открывшиеся экспозиции являются результатом работы авторского коллектива по созданию сборника документов «Без срока давности».