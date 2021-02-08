Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса»

В работе сервисов «Яндекса» произошел масштабный сбой. На это пожаловались пользователи.

Из данных сервиса Downdetector следует, что неполадки зафиксированы во многих городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Сообщений о проблемах в других странах не поступало.

Отмечается, что больше всего люди жалуются на некорректную работу сайта, почты и сервиса «Яндекс. Деньги».