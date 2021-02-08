Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых в регионах

Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах и предоставить доклад по этому вопросу.

«Я знаю, понимаю, там много может быть нюансов, но посмотрите на все эти нюансы и мне подробно, пожалуйста, об этом доложите», - сказал глава государства.

Такое поручение российский президент дал после того, как одна из участниц заседания рассказала о попытках замаскировать низкие зарплаты научных сотрудников путем перевода их на полставки.

Ранее в рамках заседания Совета по науке и образованию Путин по видеосвязи дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине.