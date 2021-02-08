Кусали и лаяли: в Воронеже стая бродячих собак напала на школьницу

Неподалеку от школы №67 в Воронеже стая бродячих собак напала на одну из учениц. Видеозапись произошедшего опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что животные атаковали школьницу в тот момент, когда она возвращалась домой. Девочка решила спастись бегством.

«В этот момент у забора гулял Сашка, как его зовут. Этот мужчина живет в соседнем доме. Раньше они с сестрой разводили доберманов. Как говорят, он душевно болен. У него свои две собаки на поводке, дворняжки. Но каждый раз он собирает стаи рядом с собой», - говорится в публикации.

Пользователи сообщили, что собаки лаяли и кусали девочку. В итоге школьницу спасли местные жители, которые стали кричать из своих окон и разогнали стаю.