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В школах Сахалинской области проводят проверки после сообщений о минировании

Виктория Ивашечкина
01:58 08.02.2021
По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, учебный процесс возобновится, когда экстренные службы убедятся, что проведению занятий ничего не угрожает.
В школах Сахалинской области проводят проверки после сообщений о минировании
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
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В школах Сахалинской области отменили занятия первой смены из-за экстренных проверок после поступления сообщений о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам губернатора области Валерия Лимаренко, учебный процесс будет возобновлен после того, как экстренные службы убедятся, что проведению уроков ничего не угрожает.

«По приказу МВД РФ, во всех учебных заведениях ведутся проверки. Просьба с пониманием отнестись к этой ситуации, проявить бдительность», - подчеркнул Лимаренко в соцсетях.

В пресс-службе правительства региона также подчеркнули, что в настоящее время полицией и всеми заинтересованными ведомствами проводится проверка. При этом решение по второй смене будет принято позднее.

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