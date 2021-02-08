В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены масочного режима

Масочный режим может быть отменен уже в текущем году. Такой прогноз сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. При этом специалист подчеркнула, что ожидать подобного сценария можно только в том случае, если жители России не станут сейчас «расслабляться» и продолжат соблюдать все необходимые меры профилактики по коронавирусу, пишет РИА Новости.

Пшеничная добавила, что в этом плане развитие ситуации с коронавирусной инфекцией зависит во многом «от нас самих».

По словам представителя Роспотребнадзора, о прекращении пандемии COVID-19 можно будет говорить после достижения коллективного иммунитета у 60-70% людей в стране.

Пшеничная также сочла внушающей оптимизм актуальную ситуацию по заболеваемости COVID-19, связав снижение текущего уровня заболеваемости с продолжающейся массовой вакцинации населения.

Ранее похожие цифры вакцинированных для достижения коллективного иммунитета назвало агентство Bloomberg. Его аналитики отметили, что необходимо вакцинировать порядка 75% населения планеты, чтобы победить пандемию коронавируса.