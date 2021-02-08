Столичные власти рассказали, когда москвичи вернутся к обычной жизни

В ближайшие месяцы Москва сможет вернуться к обычной жизни. Такое мнение высказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Мы видим положительную динамику в снижении количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций. И постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения», - сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил надежду, что в ближайшие месяцы городу удастся вернуться к полноценной жизни. Ефимов добавил, что положительная динамика по количеству вакцинированных людей сказывается на снижении заболевших коронавирусом.

Ранее в оперштабе сообщили, что количество инфицированных COVID-19 россиян достигло минимума с октября 2020 года. Общее число зарегистрированных больных в стране за все время пандемии составило 3 983 197 человек.