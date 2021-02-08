Бывшего полковника МВД Захарченко госпитализировали из СИЗО

Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко госпитализировали из СИЗО. Как сообщил его адвокат Александр Горбатенко, осужденный за взятку находится на обследовании в 20-й городской больнице на севере Москвы.

Защитник рассказал РИА Новости, что Захарченко, возможно, прооперируют.

«У него системное заболевание отдельных органов. Мы дважды встречались с ним, обсуждали. Его обследовали врачи самого учреждения и уверяли нас, что будут направлены все запросы для его госпитализации», - сказала агентству уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

О том, что у Захарченко выявили «довольно серьезное заболевание», Потяева сообщала еще в январе.

Ранее бывший полковник МВД был переведен из колонии в «Лефортово». Пятнадцатого февраля Пресненский суд должен продолжить слушания по второму делу Захарченко о взятках на 1,4 миллиарда рублей. По данным следствия, бывший сотрудник органов внутренних дел на протяжении 9 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы.

Захарченко был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции. Экс-полковник МВД был осужден на 12,5 года колонии. Кроме того, в квартире сестры Захарченко сотрудники полиции обнаружили почти 9 миллиардов рублей. Происхождение этих средств осужденный объяснить не смог. Деньги были изъяты в государственную казну.