Путин дал старт работе высокопоточного исследовательского реактора

В понедельник, 8 февраля, Владимир Путин дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине.

«Прошу вывести реактор ПИК на энергетический режим работы», - сказал президент РФ.

Глава государства в рамках заседания Совета по науке и образованию дал команду по видеосвязи для вывода реактора на энергетический режим работы и проведения тестов.

В заседании принял участие президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Ранее Ковальчук докладывал президенту о нейтронной установке в Гатчине. Ученый пояснил, что это высоко-поточный пучковый реактор ПИК - самый мощный в мире, генерирующий поток нейтронов.