Путин дал старт работе высокопоточного исследовательского реактора
Глава государства дал команду для вывода реактора на энергетический режим работы и проведения тестов.
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В понедельник, 8 февраля, Владимир Путин дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине.
«Прошу вывести реактор ПИК на энергетический режим работы», - сказал президент РФ.
Глава государства в рамках заседания Совета по науке и образованию дал команду по видеосвязи для вывода реактора на энергетический режим работы и проведения тестов.
В заседании принял участие президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Ранее Ковальчук докладывал президенту о нейтронной установке в Гатчине. Ученый пояснил, что это высоко-поточный пучковый реактор ПИК - самый мощный в мире, генерирующий поток нейтронов.