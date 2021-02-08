Путин назвал крупным научным успехом мировое лидерство России в создании вакцин от COVID-19

Владимир Путин назвал крупным научным успехом то, что Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса. Об этом глава государства сообщил на Совете по науке и образованию.

«Благодаря нашим ученым Россия занимает лидирующие позиции в мире. Не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса. Без всякого сомнения, это крупный научный успех», - подчеркнул президент РФ.

Он напомнил, что Россия является единственной страной, у которой уже есть три вакцины собственной разработки. Но еще более значимым фактором, по словам Путина, служит то, что РФ смогла развернуть производство вакцины и организовать массовую прививочную кампанию.

Однако, подчеркнул президент, существуют проблемы по объединению усилий различных структур для достижения результатов в науке. Глава государства уверен, что им нужно работать сообща, а не «растаскивать по мелким квартиркам».

Ранее стало известно, что более 400 курсантов Московского высшего общевойскового командного училища привились вакциной «Спутник V», разработанной НИЦ имени Гамалеи при участии Минобороны России.