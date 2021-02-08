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Ученые рассказали о деформации Млечного Пути

Светлана Иванова
14:47 08.02.2021
Дисковая структура нашей галактики деформирована. Ее искривленные края перемещаются по внешнему краю.
Ученые рассказали о деформации Млечного Пути
© Фото: Xinlun Cheng
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Деформация внешнего края Млечного Пути объясняется мощным галактическим столкновением. К такому выводу пришли ученые из Университета Вирджинии. Они обратили внимание, что форма нашей галактики не симметрична, а напоминает край шляпы, искривленные края которой постепенно перемещаются по внешнему краю. Выводы опубликованы в The Astrophysical Journal, выдержки приводит Express.

Научный исследователь Синьлун Ченг сравнил состояние Млечного Пути с мексиканской волной, которую запускают болельщики на стадионе, вставая поочередно со своих мест. Такое поведение нашей галактики ученые объяснили реликтом гравитационного притяжения ее диска, вызванным близлежащим прохождением спутниковой галактики.

В качестве возможного виновника искривления Млечного Пути ученые назвали  карликовую сфероидальную галактику Стрельца. Космическое событие произошло примерно 3 млрд лет назад, однако его наблюдают до сих пор.

Свою гипотезу исследователи объяснили при помощи моделирования, созданного на основе данных космической обсерватории Gaia - инфракрасного спектрографа, разработанного для изучения химического состава и движения звезд.

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