Награда нашла героя: потерянную 70 лет назад медаль вернули родственникам фронтовика из Татарстана

В Татарстане медаль «За отвагу», потерянную почти 70 лет назад, вручили сестре фронтовика Михаила Феоктистова. Награда долгое время хранилась у жительницы украинского Львова, а после оказалась у человека, который решил найти владельца по выбитому на ней номеру.

Выяснилось, что медаль принадлежит Михаилу Феоктистову. Его, к сожалению, уже нет в живых. За годы службы он был награжден также орденом Славы, медалями «За взятие Вены», «За освобождение Праги» и «За победу над Германией».

Ранее сообщалось, что семейная пара из Германии выкупила на барахолке и вернула орден Красной Звезды родственникам ветерана ВОВ из России.