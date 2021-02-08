Воробьев заявил, что в Подмосковье сняты почти все ограничения по COVID-19

В Московской области перестают действовать практически все ограничения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе совещания с зампредами правительства региона. По его словам, Подмосковье возвращается к обычной жизни.

«По сути, все ограничения сняты. На массовые мероприятия остались ограничения, но на трибунах спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы, по сути, переходим в обычный, штатный режим работы», - передает его слова «360».

Напомним, что в декабре льготный проезд разблокировали для пожилых жителей области, а уже через месяц возобновили работу транспортные карты для студентов. Также после каникул в обычном режиме начали работать школы, колледжи и детсады.

По данным оперштаба, в Московской области за последние 24 часа выявили 912 случаев инфицирования коронавирусом. 956 жителей региона смогли победить болезнь, скончались 32. Таким образом, число выявленных случаев COVID-19 в Подмосковье достигло 200 203.