Врачи объяснили, когда дети легче переносят коронавирус

Дети, которых вакцинируют от сезонного гриппа, реже страдают от коронавирусной инфекции. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на результаты исследования американских ученых. Авторы эксперимента в ходе наблюдения за более чем 900 детьми в Арканзасе выяснили, что прививка от гриппа на 29% снижала вероятность развития симптоматики COVID-19.

Все испытуемые были госпитализированы в детскую больницу Арканзаса в период с 1 февраля по 30 августа 2020 года. Изучив их медицинские данные, исследователи пришли к выводу, что у двух третей пациентов, которые заразились SARS-CoV-2, не было никаких симптомов.

Ученые также обнаружили, что у тех, кто был привит от гриппа, риск развития респираторных симптомов снизился на 32%.

Сотрудники Университета Миссури-Колумбия объясняли способность вакцины от гриппа обеспечить иммунологическую защиту от Covid-19 биологическим явлением под названием «вирусная интерференция», когда рост одного вируса может быть подавлен предыдущей вирусной инфекцией.

«(Вирусная интерференция – прим. ред.) может произойти даже тогда, когда первый вирус-захватчик является инактивированным вирусом, как в случае с вакциной против гриппа», - отметила доктор Анджали Патвардхан.

Согласно статистическим данным, дети, в отличие от взрослых, в меньшей степени подвержены развитию тяжелого течения коронавирусной инфекции в случае заражения.