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Врачи объяснили, когда дети легче переносят коронавирус

Светлана Иванова
13:37 08.02.2021
Сезонная вакцинация от гриппа защищает детей от развития симптоматики COVID-19.
Врачи объяснили, когда дети легче переносят коронавирус
© Фото: Ольга Соколова, Global Look Press
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Дети, которых вакцинируют от сезонного гриппа, реже страдают от коронавирусной инфекции. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на результаты исследования американских ученых. Авторы эксперимента в ходе наблюдения за более чем 900 детьми в Арканзасе выяснили, что прививка от гриппа на 29% снижала вероятность развития симптоматики COVID-19.

Все испытуемые были госпитализированы в детскую больницу Арканзаса в период с 1 февраля по 30 августа 2020 года. Изучив их медицинские данные, исследователи пришли к выводу, что у двух третей пациентов, которые заразились SARS-CoV-2, не было никаких симптомов.

Ученые также обнаружили, что у тех, кто был привит от гриппа, риск развития респираторных симптомов снизился на 32%.

Сотрудники Университета Миссури-Колумбия объясняли способность вакцины от гриппа обеспечить иммунологическую защиту от Covid-19 биологическим явлением под названием «вирусная интерференция», когда рост одного вируса может быть подавлен предыдущей вирусной инфекцией.

«(Вирусная интерференция – прим. ред.) может произойти даже тогда, когда первый вирус-захватчик является инактивированным вирусом, как в случае с вакциной против гриппа», - отметила доктор Анджали Патвардхан.

Согласно статистическим данным, дети, в отличие от взрослых, в меньшей степени подвержены развитию тяжелого течения коронавирусной инфекции в случае заражения.

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