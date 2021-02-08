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Экс-главкома ВМФ России Высоцкого похоронили на Троекуровском кладбище

Анна Назайкина
13:30 08.02.2021
Адмирал ушел из жизни 5 февраля в возрасте 66 лет.
Экс-главкома ВМФ России Высоцкого похоронили на Троекуровском кладбище
© Фото: Министерство обороны РФ
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Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости. Напомним, что Высоцкий ушел из жизни 5 февраля в возрасте 66 лет.

На похороны адмирала приехали сослуживцы, ветераны флота и действующие военнослужащие, близкие и друзья. В последний путь Высоцкого проводили главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, экс-глава Минобороны Анатолий Сердюков, а также служившие с покойным адмиралы Игорь Касатонов, Олег Бурцев и Лев Сидоренко. Служащие почетного караула дали троекратный залп под гимн РФ, затем адмирала предали земле.

Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что Высоцкий отличный офицер - грамотный, ответственный, высокообразованный. По мнению Попова, он проявил себя как требовательный и ответственный руководитель.

«Он и сейчас, находясь в отставке, работал на ответственном участке. Я оцениваю его глубоко положительно, считаю, что это настоящий офицер, настоящий адмирал, твердый, со своим мнением. Это большая потеря Военно-морского флота сейчас», - сказал Попов.

Высоцкий родился 18 августа 1954 года в Львовской области. Окончил Нахимовское училище в Ленинграде. В 1976 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе, в 1982 году - Высшие специальные офицерские классы ВМФ.

Он был главкомом ВМФ РФ с сентября 2007 года по май 2012 года. До этого был командующим Северным флотом (2005-2007) и первым заместителем командующего Балтийским флотом (2004-2005). Участник операции по спасению подводной лодки К-141 «Курск». Награжден орденами и медалями.

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