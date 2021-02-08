«Свобода без слова»: украинские оппозиционные журналисты вышли в эфир с заклеенными ртами

«Свобода без слова» - с таким заголовком идет в эти минуты на платформе YouTube эфир трех украинских оппозиционных телеканалов. Ведущие и сотрудники появились в кадре с заклеенными черным скотчем ртами. Молчание в эфире прерывают прямые включения с митинга журналистов у киевского бизнес-центра «Парковый», где сейчас выступает президент Украины.

На месте много полиции, так как, по некоторым данным, на эту акцию собираются нагрянуть радикалы-националисты. Сами же репортеры хотят дождаться Зеленского, чтобы задать ему вопросы относительно своего будущего.

Напомним, именно по решению украинского лидера на прошлой неделе было прекращено эфирное вещание каналов 112, NewsOne и ZIK, которые на Украине считаются оппозиционными.