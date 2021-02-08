В Кремле сообщили о поэтапном улучшении жизни пенсионеров

Усилия властей по улучшению жизни российских пенсионеров тормозят черные полосы, но работа продолжается. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«То, что в девяностые годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. То, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться. И то, что, безусловно, какие-то негативные периоды, такие черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, они действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров, это тоже очевидно», - сказал Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что под черными полосами он подразумевает пандемию новой коронавирусной инфекции и глобальную экономическую нестабильность.

«Поэтому да, это действительно так, проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом, притом вы видите, что динамика поступательная», - добавил Песков.

Ранее стало известно об индексации пенсионных выплат некоторым категориям получателей в феврале. На повышение выплат могут рассчитывать ветераны боевых действий и инвалиды. Для них индексация составит 3,8%. Кроме того, пенсия вырастет у лиц старше 80 лет. У них повышается фиксированная выплата, входящая в состав пенсии. Таким образом, размер фиксированной пенсии по старости составит 6 044,48 рубля.

Денежную прибавку получат также пенсионеры, на попечении которых находятся неработоспособные члены семьи: при одном иждивенце прибавка составит 2 014 рублей в месяц, при двух - 4 029 рублей в месяц, при трех иждивенцах - 6 044 рубля в месяц.