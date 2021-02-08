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«Море дьявола»: как зарождалась тайна про Бермудский треугольник

Светлана Иванова
13:11 08.02.2021
Первые сообщения о необъяснимых событиях, происходящих в Бермудском треугольнике, относятся еще к середине XIX века.
«Море дьявола»: как зарождалась тайна про Бермудский треугольник
© Фото: GETTY Images
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Тайна Бермудского треугольника продолжает привлекать внимание общественности уже второй век. В вину аномалии, которая якобы находится в районе в Атлантическом океане, ограниченном треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико, ставят загадочные исчезновения 50 кораблей и 20 самолетов.

Точное количество морских и воздушных судов, исчезнувших в Бермудском треугольнике, неизвестно, пишет Express. При этом обломки многих кораблей и самолетов так и не были найдены.

Первые сообщения о необъяснимых событиях, происходящих в зоне Бермудского треугольника, относятся еще к середине XIX века.

Корабль «Эллен Остин» следовал из Лондона в Нью-Йорк в 1881 году, когда команда заметила парусное судно без экипажа на борту, плывущее по Бермудскому треугольнику. Капитан «Эллен Остин» отдал распоряжение взять обнаруженный корабль на буксир корабль. Но вскоре суда потерялись из-за морского шторма.

С кораблем «Мария Целеста» связывают одну из самых известных загадок, окружающих Бермудский треугольник. В 1872 году корабль без команды на борту был найден вблизи Португалии. При этом бригантину, которая выглядела так, словно была готова к отплытию, по неясной причине покинул экипаж. Был цел и груз, и запас продовольствия. Впоследствии исчезновение экипажа корабля связали со следованием через Бермудский треугольник.

В марте 1918 года гигантский американский танкер «Циклоп» исчез во время плавания через Бермудский треугольник. Судно, которое следовало из Бразилии в США, перевозило 309 членов экипажа, а также тысячи тонн марганцевой руды. Транспортный корабль после выхода в рейс больше никогда не видели, никаких следов также не было обнаружено. Судно с экипажем и пассажирами считается одной из самых больших людских потерь в Бермудском треугольнике.

Сегодня этот участок Атлантического океана является оживленным морским путем, однако по-прежнему это часть общемирового фольклора. Ученые предлагают свои объяснения исчезновениям кораблей и судов, отмечая, что Бермудский треугольник сложен для навигации из-за большого количества отмелей, частых циклонов и штормов. Доказательством этой гипотезы служат периодические находки археологов, обнаруживающих затонувшими суда, которые, как считалось ранее, бесследно исчезали.

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