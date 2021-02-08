В полиции Сербии рассказали о раскрытой подготовке покушения на Вучича

У Полиции Сербии есть сведения о том, что на президента страны Александара Вучича готовилось покушение. Об этом в эфире канала «Пинк» рассказал начальник управления криминальной полиции Богдан Пушич.

По его словам, злоумышленники намеревались осуществить атаку 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде.

«Во время церемонии там находилось более 850 спецназовцев, чтобы обезопасить президента в связи с тем, что данные разведки указывали, что на него попытаются совершить покушение», - сообщил Пушич.

Напомним, 4 февраля сотрудниками правоохранительных органов Сербии были задержаны 17 членов организованной преступной группы во время спецоперации в Белграде.