В Кремле прокомментировали контакты Москвы с Медведчуком

Русский мир был и будет приоритетом для российского государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.

В прошедшую пятницу Владимир Путин на заседании Совета безопасности России выступил с предложением обсудить эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за границей. Сегодня Пескова попросили подробнее рассказать о содержании встречи российского лидера с членами Совбеза, учитывая, что уже на следующий день замглавы СБ Дмитрий Медведев переговорил по телефону с Медведчуком.

Пресс-секретарь главы государства в ответ заявил, что подробнее о заседаниях Совбеза в Кремле никогда не рассказывают.

«Вы имеете в виду дела соотечественников за рубежом? Действительно, обсуждалась такая плановая тема... Здесь в данном случае президент сказал о профильном вопросе, который был на повестке дня этого совещания, - это дела русского мира. Да, русский мир был, остается и будет оставаться приоритетной темой для российского государства, защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира», - добавил Песков.

Пятого февраля на заседании Совбеза России Владимир Путин обсудил эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом. Президент при этом обратил внимание, что у многих людей, которые живут за границей, сейчас нет связи с исторической родиной.