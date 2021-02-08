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Количество инфицированных COVID-19 россиян достигло минимума с октября 2020 года

Ян Брацкий
12:47 08.02.2021
За все время с начала пандемии COVID-19 в России количество инфицированных составило 3 983 197 человек.
Количество инфицированных COVID-19 россиян достигло минимума с октября 2020 года
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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За минувшие сутки в 85 российских регионах было выявлено 15 916 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией - это минимальное значение с октября прошлого года. Таким образом, общее число зарегистрированных больных в стране за все время с начала пандемии COVID-19 составило 3 983 197 человек. Подавляющее большинство пациентов уже поправились и выписаны из больницы.

В настоящее время 434 038 заболевших продолжают проходить курс терапии. Врачи не смогли спасти 77 068 пациентов клиник и госпиталей, в том числе 407 пациентов умерли за последние 24 часа.

В Москве за сутки выявлено 1 728 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших в российской столице составило 945 452 человека. Скончались 13 958 инфицированных, в том числе 62 человека умерли за минувшие сутки.

Ранее в Кремле рассказали, когда россияне смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии. По мнению пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, это произойдет не ранее лета, когда доля популяционного иммунитета достигнет 60%.

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