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СМИ: в США стремительно распространяется «британский» штамм COVID-19

Анна Назайкина
12:03 08.02.2021
По мнению ученых, темпы распространения в стране этого штамма опережают на 35% - 45% аналогичные показатели других мутаций заболевания.
СМИ: в США стремительно распространяется «британский» штамм COVID-19
© Фото: Robert Michael, ZB, Globallookpress
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Британский штамм COVID-19 стремительно распространяется на территории США. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на еще не отрецензированное научное исследование.

По информации исследователей, темпы распространения в Штатах «британского» штамма COVID-19 опережают на 35 - 45% аналогичные показатели прочих мутаций инфекции. Ученые подчеркивают, что обнаруженный в Великобритании так называемый вариант B.1.1.7 более заразный, а также способен вызывать большее количество летальных исходов. Авторы призвали власти США принять меры по борьбе с новым штаммом.

«Наше исследование показывает, что США движутся по такой же траектории, что и другие страны, где B.1.1.7 быстро стал доминирующим вариантом SARS-CoV-2, что требует немедленных и решительных действий для сведения к минимуму уровня заболеваемости и смертности от COVID-19», - приводит издание выдержки из исследования.

Кроме того, ученые отметили, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции будут продолжать ограничивать распространение вируса, а разработанные за последнее время вакцины показывают эффективность в борьбе с новым штаммом.

По словам исследователей, инфекция при таком высоком уровне распространения в стране и во всем мире продолжит процессы мутации, реагируя тем самым на различные методы борьбы с ним. В связи с этим ученые отмечают важность масштабной иммунизации населения.

Британский штамм коронавируса впервые обнаружили еще в сентябре 2020 года, однако данная мутация привлекла внимание специалистов только в декабре, когда данный штамм начал преобладать в Великобритании. 

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