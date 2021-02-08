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Минздрав предупредил о повышенном риске развития туберкулеза у переболевших COVID-19

Анна Касаткина
01:22 08.02.2021
Туберкулез также может провоцировать более тяжелое течение коронавируса, отметили в ведомстве.
Минздрав предупредил о повышенном риске развития туберкулеза у переболевших COVID-19
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Перенесшие коронавирус пациенты сталкиваются с повышенным риском развития туберкулеза в будущем. Об этом сообщается в десятой версии рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Отмечается, что после инфекции в легких многих пациентов формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза.

«Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем. Таким образом, туберкулез может возникнуть до, одновременно или уже после перенесенного COVID-19», – говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства.

Для предупреждения развития сочетанной патологии и предупреждения туберкулезной инфекции на начальном этапе ведения пациента с подозрением на коронавирус необходимо обследование на туберкулез одновременно с тестом на COVID-19, уточняется в рекомендациях.

В Минздраве также добавили, что последствия заражения коронавирусом больных туберкулезом пока до конца не выяснены, однако первые публикации на эту тему свидетельствуют, что туберкулезная инфекция, в том числе и латентная, утяжеляет течение COVID-19.

Ранее врач-офтальмохирург предупредила о последствиях перенесенного коронавируса для глаз.

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