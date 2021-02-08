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Нурмагомедов прокомментировал цитатой Твардовского убийство экс-главы дагестанского села

Ян Брацкий
11:52 08.02.2021
Убийство произошло 6 февраля в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД Махачкалы.
Нурмагомедов прокомментировал цитатой Твардовского убийство экс-главы дагестанского села
© Фото: khabib_nurmagomedov, VK
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Непобедимый российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отреагировал на убийство бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова цитатой из поэмы «Василий Теркин». Спортсмен заявил, что многие просили его прокомментировать убийство. В ответ он призвал воспитывать детей и давать им образование.

«Эти слова я не из Интернета скопировал, я учил их наизусть. Только образованные и воспитанные люди, у которых будут правильные ценности, смогут изменить общество», - пояснил боец на своей странице в Instagram.

Экс-глава Новокули был застрелен в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД Махачкалы 6 февраля. Огонь по Капланову открыли двое сотрудников Росгвардии, сообщили тогда в СУ СК по региону.

Ранее стало известно, что руководитель следственного управления по Республике Дагестан Анатолий Щуров поручил в течение двух месяцев завершить расследование убийства. По данным следствия, преступление было совершено из-за личного конфликта. На данный момент подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Согласно Уголовному кодексу РФ, фигурантам дела грозит пожизненное заключение.

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