Нурмагомедов прокомментировал цитатой Твардовского убийство экс-главы дагестанского села

Непобедимый российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отреагировал на убийство бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова цитатой из поэмы «Василий Теркин». Спортсмен заявил, что многие просили его прокомментировать убийство. В ответ он призвал воспитывать детей и давать им образование.

«Эти слова я не из Интернета скопировал, я учил их наизусть. Только образованные и воспитанные люди, у которых будут правильные ценности, смогут изменить общество», - пояснил боец на своей странице в Instagram.

Экс-глава Новокули был застрелен в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД Махачкалы 6 февраля. Огонь по Капланову открыли двое сотрудников Росгвардии, сообщили тогда в СУ СК по региону.

Ранее стало известно, что руководитель следственного управления по Республике Дагестан Анатолий Щуров поручил в течение двух месяцев завершить расследование убийства. По данным следствия, преступление было совершено из-за личного конфликта. На данный момент подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Согласно Уголовному кодексу РФ, фигурантам дела грозит пожизненное заключение.