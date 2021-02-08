Адвокаты Мамаева и Кокорина подали кассационную жалобу на приговор

Адвокаты российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина подали кассационную жалобу на приговор. Об этом журналистам рассказал защитник Мамаева Игорь Бушманов. С его слов, он намерен добиться переквалификации ряда эпизодов уголовного дела.

«Подали кассационную жалобу все осужденные, в том числе и мы. В той части, в которой подзащитного не оправдали. То есть, один эпизод мы просим переквалифицировать на более мягкий состав. Остальные коллеги просят оправдать своих подзащитных в эпизоде с водителем. По второму эпизоду, где вменяется нанесение побоев в кафе, мы просим оправдания, поскольку здесь нет состава преступления», - заявил в разговоре со «Звездой» Бушманов.

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева - к 1 году и 5 месяцам колонии за хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Уже после отбытия футболистами наказания Мамаеву отменили срок за хулиганство, заменив его исправительными работами.

Оба спортсмена и еще двое фигурантов дела в данный момент находятся на свободе. Кокорин и Мамаев вернулись к своей профессиональной деятельности.