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На Луне нашли пропавший 50 лет назад мяч для гольфа

Светлана Иванова
11:27 08.02.2021
Мяч на снимках заметил специалист по обработке цифровых изображений Энди Сандерс.
На Луне нашли пропавший 50 лет назад мяч для гольфа
© Фото: Andy Saunders, ASU, GSFC, NASA
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На Луне обнаружено место мяча для гольфа, которым в феврале 1971 года сыграл американский астронавт и командир «Аполлона-14» Алан Шепард.

В ходе миссии перед астронавтами стояла задача выяснить, как привычные объекты ведут себя в лунных условиях.

Для этого Шепард после установки необходимого оборудования и сбора образцов грунта сыграл «в гольф», достав из кармана скафандра два мячика. В качестве клюшки использовался инструмент для выкапывания лунных образцов. Астронавт сделал несколько ударов, один из мячей отлетел недалеко и попал в воронку, а второй укатился гораздо дальше и потерялся.

Пропавший 50 лет назад мяч удалось разглядеть на недавно восстановленных фотографиях высадки. Оказалось, он отлетел всего на 37 метров, где и пролежал все последующие 50 лет, пишет Daily Mail.

Мяч на снимках заметил специалист по обработке цифровых изображений Энди Сандерс. Работая над книгой, посвященной миссиям «Аполлон», он разработал методы цифрового улучшения и обработки видео. Очистив фото- и видеозаписи от шума и применив технику наложения, Сандерс в итоге получил изображения в высоком разрешении.

Алан Шепард вошел в историю как первый человек, сыгравший в гольф на Луне. Стоит отметить, что делать это в скафандре оказалось непросто - сначала астронавт попадал больше по лунной поверхности, чем по мячу, затем удары наконец удались.

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