В Москве объявили лауреатов премии президента для молодых ученых

В Москве объявили лауреатов премии президента РФ для молодых ученых за 2020 год. Пресс-конференция состоялась в День российской науки.

Как сообщил помощник российского лидера Андрей Фурсенко, награды присуждены коллективу новосибирских исследователей, которые разработали новый подход в лечении пациентов со злокачественными опухолями, петербургским ученым за открытие особых белковых растений, разработчикам специальных интерфейсов, способных контролировать работу мозга, а также передовых технологий на платформе нанокристаллов.

Размер каждой премии составляет пять миллионов рублей.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что разработчиков российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» могут номинировать на Нобелевскую премию.