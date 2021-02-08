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В Москве объявили лауреатов премии президента для молодых ученых

Роман Захаров
11:22 08.02.2021
Размер награды составляет пять миллионов рублей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве объявили лауреатов премии президента РФ для молодых ученых за 2020 год. Пресс-конференция состоялась в День российской науки.

Как сообщил помощник российского лидера Андрей Фурсенко, награды присуждены коллективу новосибирских исследователей, которые разработали новый подход в лечении пациентов со злокачественными опухолями, петербургским ученым за открытие особых белковых растений, разработчикам специальных интерфейсов, способных контролировать работу мозга, а также передовых технологий на платформе нанокристаллов.

Размер каждой премии составляет пять миллионов рублей.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что разработчиков российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» могут номинировать на Нобелевскую премию

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