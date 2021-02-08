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В Минэнерго ответили на сообщения о росте оптовых цен на электроэнергию

Анна Назайкина
11:10 08.02.2021
Как сообщается в СМИ, оптовые цены на электроэнергию в России в прошлом году возросли до максимальных значений за последние пять лет.
В Минэнерго ответили на сообщения о росте оптовых цен на электроэнергию
© Фото: Matthew Henry, Unsplash.com
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Оптовая цена на электроэнергию никаким образом не оказывает влияние на полностью регулируемые государством энерготарифы для населения, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс.

Оптовые цены на электроэнергию в России в прошлом году возросли до максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за 10 лет снижение спроса. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор регулятора энергорынков «Совет рынка».

«Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями. Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло», - заявил замминистра.

Также Сниккарс добавил, что цена оптового рынка формируется не из отдельных составляющих, а их совокупностью.

«По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (Европейская часть России и Урал) составил 3,4% и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции», - рассказал он.

Замминистра добавил, что в ведомстве не видят определенных сложностей с ростом цены для прочих потребителей. Также Сниккарс подчеркнул, что цена оптового рынка возросла в условиях инфляции.

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