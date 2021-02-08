«Малый ледниковый период»: ученые сообщили о наступлении глобального похолодания

По мнению некоторых российских ученых, нашу планету уже вскоре ожидает не глобальное потепление, а наоборот - похолодание. Об этом в программе «Скрытые угрозы» заявил доктор географических наук, академик РАН, научный руководитель Института географии РАН Владимир Котляков.

«Если говорить о Земле как о планете, то она сейчас находится в стадии похолодания», - пояснил ученый.

По мнению климатолога, человечество сейчас проходит через эпоху межледниковья, во время которой температура снова повысилась. При этом, по мнению Котлякова, повышенное тепло как раз способствует образованию ледников.

«Если сейчас становится теплее, то воздух и вообще над землей становится более влажным. И вот эта влага, она переносится воздушными течениями и попадает в том числе в Антарктику. Возникают осадки в виде снега, количество льда даже увеличивается», - объяснил академик.

Ученые связывают понижение температуры с активностью Солнца, которая в свою очередь зависит от количества и размера пятен на его поверхности. Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) Сергей Кузин объяснил, как пятна влияют на мощность нашего светила.

«Если говорить совсем «на пальцах»: пятна на солнце - это те места, где магнитное поле из внутренних областей солнца выходят наружу», - рассказал эксперт.

Также он отметил, что погодные условия на Земле очень сильно зависят от текущей активности Солнца, ведь большую часть энергии мы получаем именно от нашей звезды.

«99,999% энергии Земля получает от Солнца. Есть просто расчеты, что если взять Солнце и выключить, то лет через 50 температура на поверхности Земли будет -30», - заявил ученый.

По наблюдениям NASA, в 2020 году был зафиксирован минимум пятен на поверхности Солнца, что может означать начало новой эры похолодания на планете. Но на Земле и раньше были случаи глобального похолодания. Их еще называют «малыми ледниковыми периодами», Сергей Кузин рассказал о самых недавних этапах похолодания на планете.

«”Малый ледниковый период” длился, по-моему, с XIV века по XIX. За это время было, по-моему, три минимума - Маундеровский, Шперера и Дальтона. Но при этом, именно самое сильное похолодание оно было связано с Маундеровским минимумом», - заявил доктор наук.

В период Маундеровского минимума земля промерзла на несколько метров по всей Евразии, альпийские ледники надвинулись на Европу, морские порты Голландии и Великобритании оказались заблокированы льдами. Население Исландии сократилось наполовину.

На данный момент трудно предсказать, по какому пути: похолодания или же потепления пойдет наша планета. Но одно можно сказать точно, на данном этапе развития, человечество гораздо лучше подготовлено к различным катаклизмам и ЧС, чем несколько веков назад.