Ученые нашли простое и безопасное средство для лечения облысения

Раствор на основе кофеина является эффективным средством от выпадения волос. К такому выводу пришли ученые в ходе исследования, пишет Express. Действие вещества на волосяные фолликулы, содержащегося в черном чае и кофе, сравнили с миноксидилом – одним из основных препаратов, применяемом при лечении облысения.

В частности, в ходе исследования изучалось, как кофеин помогает при лечении андрогенетической алопеции, при которой волосы выпадают из-за постепенного уменьшения волосяных фолликулов.

В ходе эксперимента участников-мужчин разделили на две группы – часть из них использовала в ходе лечения миноксидил, часть – раствор на основе кофеина. Замеры через шесть месяцев показали, что улучшение соотношения анагенов (период активного роста волоса, при которой корень быстро делится и увеличивается по длине волосяного стержня) в обеих группах было примерно одинаковым. На 11,68 – при лечении миноксидилом и на 10,59% - при использовании кофеина.

По мнению авторов работы, полученных результат является многообещающим, поскольку кофеин имеет гораздо меньше побочных эффектов по сравнению с миноксидилом и другими препаратами от андрогенетической алопеции.

Стоит отметить, что применяемый раствор на основе кофеина использовался местно, а не внутрь.