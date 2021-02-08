Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые нашли простое и безопасное средство для лечения облысения

Светлана Иванова
10:46 08.02.2021
Кофеин эффективен при лечении андрогенетической алопеции у мужчин.
Ученые нашли простое и безопасное средство для лечения облысения
© Фото: Elias Shariff Falla Mardini, Pixabay
Читайте нас на:

Раствор на основе кофеина является эффективным средством от выпадения волос. К такому выводу пришли ученые в ходе исследования, пишет Express. Действие вещества на волосяные фолликулы,  содержащегося в черном чае и кофе, сравнили с миноксидилом – одним из основных препаратов, применяемом при лечении облысения.

В частности, в ходе исследования изучалось, как кофеин помогает при лечении андрогенетической алопеции, при которой волосы выпадают из-за постепенного уменьшения волосяных фолликулов.

В ходе эксперимента участников-мужчин разделили на две группы – часть из них использовала в ходе лечения миноксидил, часть – раствор на основе кофеина. Замеры через шесть месяцев показали, что улучшение соотношения анагенов (период активного роста волоса, при которой корень быстро делится и увеличивается по длине волосяного стержня) в обеих группах было примерно одинаковым. На 11,68 – при лечении миноксидилом и на 10,59% - при использовании кофеина.

По мнению авторов работы, полученных результат является многообещающим, поскольку кофеин имеет гораздо меньше побочных эффектов по сравнению с миноксидилом и другими препаратами от андрогенетической алопеции.

Стоит отметить, что применяемый раствор на основе кофеина использовался местно, а не внутрь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.