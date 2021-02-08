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Пригожин рассказал, как едва не умер от COVID-19

Ян Брацкий
10:04 08.02.2021
Состояние здоровья продюсера ухудшилось настолько, что его пришлось подключать к кислороду.
Пригожин рассказал, как едва не умер от COVID-19
© Фото: iosifprigozhin, Vk
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о перенесенной коронавирусной инфекции. По его словам, он попал в больницу в тяжелейшем состоянии и несколько дней находился на грани жизни и смерти.

«Начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню», - поделился Пригожин со своими подписчиками в Instagram.

Вместе с ним COVID-19 был диагностирован у его супруги, певицы Валерии. В отличие от него, она перенесла инфекцию достаточно легко, госпитализация ей не понадобилась.

© prigozhin_iosif, Instagram

Со слов Пригожина, они заразились в Дубае. Сначала продюсер чувствовал себя хорошо, однако состояние здоровья резко ухудшилось, начался цитокиновый шторм и врачам пришлось его спасать. Проведенное в больнице время Пригожин назвал восемью днями ада.

«Благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей я выжил и сегодня пишу эти строки», - пояснил он.

После выписки из больницы продюсер поблагодарил местных медиков и российских специалистов, которые дистанционно контролировали процесс его лечения.

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