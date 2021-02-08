Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила 60 долларов за баррель

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 1,21% и впервые с января прошлого года превысила отметку в 60 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до 57,34 доллара за баррель (+1,13%).

Положительное влияние на стоимость нефти оказывает оптимизм по поводу восстановления спроса на рынке. Расширение вакцинации от COVID-19 во всем мире позволяет участникам торгов полагать, что снижение темпов заболеваемости и снятие карантинных мер вернут спрос на «черное золото» на уровень, на котором он находился до пандемии.