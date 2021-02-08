Ученый объяснил феномен «света в конце туннеля» перед смертью

Многие люди, которые пережили околосмертные переживания, описывали свои ощущения как блаженство или умиротворение. Кроме того, они вспоминали тепло и приближение света, который «притягивал к себе», видели, как «отделялись от самих себя и парили над телом». Пережив околосмертные переживания, некоторых люди поверили в существование жизни после смерти, пишет Express.

Однако у профессора биохимии Университета Корка, Уильяма Ревилла, есть научное объяснение. По мнению ученого, ощущения при клинической смерти иллюстрируют активность умирающего мозга, когда уровень кислорода падает, а уровень углекислого газа повышается.

«Воспоминания о свете в конце темного туннеля могут свидетельствовать об уровне кислорода, который постепенно падает в сетчатке глава, начиная с периферии и двигаясь к центру. В результате развивается так называемое туннельное зрение», - указал Ревилл.

Профессор также прокомментировал существующие гипотезы, согласно которым околосмертные переживания свидетельствуют о том, что человеческое сознание может существовать независимо от человеческого мозга. Профессор Ревилл не исключил такой возможности, однако обратил внимание, что пока научных доказательств этому нет.