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Ученый объяснил феномен «света в конце туннеля» перед смертью

Светлана Иванова
10:18 08.02.2021
Причина заключается в туннельном зрении, вызванном падением уровня кислорода в организме.
Ученый объяснил феномен «света в конце туннеля» перед смертью
© Фото: Marc Pascual, Pixabay
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Многие люди, которые пережили околосмертные переживания, описывали свои ощущения как блаженство или умиротворение. Кроме того, они вспоминали тепло и приближение света, который «притягивал к себе», видели, как «отделялись от самих себя и парили над телом». Пережив околосмертные переживания, некоторых люди поверили в существование жизни после смерти, пишет Express.

Однако у профессора биохимии Университета Корка, Уильяма Ревилла, есть научное объяснение. По мнению ученого, ощущения при клинической смерти иллюстрируют активность умирающего мозга, когда уровень кислорода падает, а уровень углекислого газа повышается.

«Воспоминания о свете в конце темного туннеля могут свидетельствовать об уровне кислорода, который постепенно падает в сетчатке глава, начиная с периферии и двигаясь к центру. В результате развивается так называемое туннельное зрение», - указал Ревилл.

Профессор также прокомментировал существующие гипотезы, согласно которым околосмертные переживания свидетельствуют о том, что человеческое сознание может существовать независимо от человеческого мозга. Профессор Ревилл не исключил такой возможности, однако обратил внимание, что пока научных доказательств этому нет.

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