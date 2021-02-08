В МИД РФ удивились оценке Борреля визита в Россию

В МИД России были удивлены оценкам, которые глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель дал своему визиту в Москву в блоге. По словам представителей дипведомства, они отличаются от его предыдущих заявлений.

«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», - подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что Жозеп Боррель имел возможность сразу дать собственную оценку визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым. Представители министерства напомнили, что российская сторона прокомментировала итоги переговоров в присутствии главы дипломатии ЕС, передает ТАСС.

В МИД РФ отметили, что никто не ограничивал Жозепа Борреля ни во времени, ни в формате. Также в российском дипведомстве отметили, что в Брюсселе главе евродипломатии, возможно, объяснили, как нужно было расставить акценты. При этом, как считают в МИД РФ, «это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС».

Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель рассказал в своем блоге, что 22 февраля во время встречи глав МИД Евросоюза могут быть введены новые антироссийские санкции.