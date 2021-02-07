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Британская школьница в 1969 году предсказала будущее в школьном сочинении

Алена Миронова
09:59 07.02.2021
В письме она представляла себя уже 21-летней девушкой и описывала свою жизнь в будущем.
Британская школьница в 1969 году предсказала будущее в школьном сочинении
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress
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Британская школьница в своем сочинении 1969 года предсказала будущее, в частности, появление видеозвонков.

Бумагу с предсказанием обнаружил плотник Питер Брекен, который выехал на заказ отремонтировать диван - она была прямо под обивкой. Письмо датировано 23 февраля 1969 года. Его написала 11-летняя девочка, фантазирующая о будущем. В письме она представляла себя уже 21-летней девушкой и описывала свою жизнь.

«Я помню, когда мне было 11 лет, и я училась в школе, с тех пор все изменилось. Например, телевидение. В 1969 году это была квадратная коробка с ручками перед ней. Теперь это большой экран с ручками на подлокотнике кресла, чтобы включать и выключать его», - с этих слов начинается письмо с предсказанием.

Разумеется, сочинение не предусматривает всех технологических достижений, которыми мы наслаждаемся сегодня.

«Вы можете видеть людей, с которыми разговариваете, потому что есть экран. Это немного похоже на телевизор», - передает Daily Star выдержки из письма девушки, где она описывает телефон будущего.

Размышляя о еде будущего, девушка пишет, что в будущем можно с легкостью насытиться и жевательной резинкой. Более того, после нее не нужно мыть грязную посуду. Учитель сделал пару исправлений красной ручкой и пометил работу отметкой «Хорошо».

Теперь жена плотника, обнаружившего письмо, намерена найти его автора, которой, по подсчетам, уже 62 года. 

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