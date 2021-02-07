В стране и мире В убийстве экс-главы дагестанского села Новокули подозреваются два человека Лина Давыдова Ранее сообщалось, что один из подозреваемых в убийстве был задержан на месте, сопротивления правоохранителям он не оказывал. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении двоих сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, 6 февраля около 20.00 двое представителей одной из силовых структур выстрелили из огнестрельного оружия в 34-летнего местного жителя. От полученных ранений он умер на месте. Ранее сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве экс-главы дагестанского села. Расследование уголовного дела продолжается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика