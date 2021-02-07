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В убийстве экс-главы дагестанского села Новокули подозреваются два человека

Лина Давыдова
09:52 07.02.2021
Ранее сообщалось, что один из подозреваемых в убийстве был задержан на месте, сопротивления правоохранителям он не оказывал.
В убийстве экс-главы дагестанского села Новокули подозреваются два человека
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении двоих сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 6 февраля около 20.00 двое представителей одной из силовых структур выстрелили из огнестрельного оружия в 34-летнего местного жителя. От полученных ранений он умер на месте. 

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве экс-главы дагестанского села.

Расследование уголовного дела продолжается.

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