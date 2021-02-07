Мужчина в Великобритании полностью пожелтел из-за редкой реакции на коронавирус

Британец Ленни Джонс был срочно госпитализирован после того, как его организм неожиданным образом отреагировал на инфекцию коронавируса. Кожа 69-летнего мужчины полностью пожелтела и в какой-то момент он попросту начал задыхаться, пишет The Mirror.

Для того, чтобы вылечить пациента, мужчине пришлось сделать переливание крови. В стационаре он был вынужден провести 11 ночей, при этом был единственным пациентом, которого не потребовалось подключать к аппарату ИВЛ.

Как отметили в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS), Джонс стал 12-м пациентом во всей стране, у которого заболевание COVID-19 проявилось подобным образом.