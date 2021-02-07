В стране и мире Жители Химок жалуются на отсутствие горячей воды и отопления Лина Давыдова Ночью отопление домов было подано по резервной схеме, горячее водоснабжение подается с временными ограничениями по давлению. © Видео: Типичиные Химки, ВКонтакте © Фото: Типичиные Химки, ВКонтакте Читайте нас на: В подмосковных Химках произошла авария на трубопроводе Мосэнерго. Об этом сообщает местный паблик «Типичные Химки» в «ВКонтакте». Пользователи сети жалуются на отсутствие горячей воды и отопления с ночи. Отмечается, что к ночи отопление домов было подано по резервной схеме, горячее водоснабжение подается с временными ограничениями. На месте аварии развернут оперативный штаб, который экстренно устраняет последствия случившегося. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика